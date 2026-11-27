Il Franciacorta Designer Village si prepara al Natale con un calendario di iniziative che proseguirà fino all’inizio di gennaio. Allestimenti a tema, laboratori creativi, incontri con Babbo Natale e un progetto di solidarietà con un’associazione bresciana accompagneranno le festività nel centro commerciale di Rodengo Saiano, che ospita oltre 190 negozi e boutique.
Il progetto degli allestimenti natalizi è stato affidato alla wedding ed event planner Alessandra Iaria, conosciuta come «La Iaia», mentre le illustrazioni dei decori sono state realizzate dall’artista Mery Saporito. Il Village è stato trasformato in un grande ufficio postale di Babbo Natale, con una scenografia che fa da cornice alle iniziative organizzate per il pubblico.
Il programma
Al centro del programma c’è la Xmas Lounge, allestita nella piazza del Village. Lo spazio ospiterà 12 laboratori gratuiti per grandi e piccoli, dedicati ad attività creative e al benessere. In calendario ci sono workshop per realizzare ghirlande e centrotavola natalizi, decorazioni di biscotti e incontri dedicati alla calligrafia e alla rigenerazione. Gli appuntamenti sono a numero chiuso: alcune attività hanno già esaurito i posti disponibili, mentre per altre è ancora possibile prenotarsi all’Info Point.
La Lounge sarà anche il punto di riferimento per un’iniziativa solidale realizzata insieme a La Meri Odv - Little Sweet Meri, organizzazione di volontariato bresciana. Fino a Natale sarà possibile acquistare teddy bear di diverse dimensioni e personalizzarli scegliendo tra vari vestiti. Parte del ricavato sarà destinata al progetto dell’associazione per la creazione di nuovi posti letto nel reparto di Anestesia e Rianimazione Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia.
Per i più piccoli sono inoltre previsti due appuntamenti con Babbo Natale, il 6 e l’8 dicembre, dalle 13 alle 19, nella Xmas Lounge. Completa il programma il servizio gratuito di confezionamento dei regali, disponibile per gli acquisti effettuati nei negozi del centro.