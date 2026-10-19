È ufficiale, il Teatro romano verso il recupero: stanziati 15 milioni

Quindici milioni di euro dal ministero della Cultura per il recupero del Teatro romano di Brescia e la riqualificazione dell’area monumentale Unesco: la promessa fatta dal ministro Alessandro Giuli durante i festeggiamenti per i duecento anni dal ritrovamento della Vittoria Alata è realtà. Il finanziamento è contenuto nel decreto del 30 settembre 2026, firmato dai ministri Giuli e Giancarlo Giorgetti.
Le risorse, assegnate alla Sovrintendenza, serviranno a completare gli scavi archeologici, restaurare le strutture antiche e migliorare l’accessibilità del Teatro, valutando la possibilità di ospitare nuovamente spettacoli e iniziative culturali. Gli interventi riguarderanno anche Palazzo Maggi Gambara, per il quale sono previsti restauri e consolidamenti in vista della riapertura e di un utilizzo funzionale all’accoglienza dei visitatori.
Il progetto si inserisce in un percorso condiviso da Comune, Fondazione Brescia Musei e Sovrintendenza. Tra i passaggi già compiuti, lo studio preliminare affidato a David Chipperfield Architects Milano e lo scavo completo del Teatro, avviato nel luglio 2025 grazie a un finanziamento ministeriale di 1,5 milioni di euro.
Il Comune ha inoltre ottenuto da Fondazione Cariplo un contributo di 5,2 milioni per il programma di restauro e rifunzionalizzazione del complesso. La definizione dei prossimi interventi sarà affrontata nei confronti tra i tre enti, a partire da questa settimana.
Le reazioni
La sindaca Laura Castelletti ha ringraziato il ministro Giuli per aver mantenuto l’impegno preso, sottolineando come il finanziamento consenta di affrontare con risorse adeguate un recupero che presenta difficoltà non soltanto economiche. L’obiettivo, ha spiegato, è rendere il monumento accessibile e frequentato, superando le criticità legate agli ingressi e al rapporto con Palazzo Maggi Gambara. «Avere 15 milioni di euro a disposizione cambia le prospettive», ha dichiarato Castelletti, indicando nel Corridoio Unesco un esempio di come una maggiore accessibilità possa trasformare il rapporto tra i cittadini e il patrimonio monumentale.
Per il sovrintendente Giuseppe Stolfi, il finanziamento permette di consolidare il lavoro congiunto dei tre enti e di perseguire un duplice obiettivo: valorizzare il Teatro come monumento archeologico e recuperarne la funzione di spazio per attività di spettacolo. L’intervento rappresenta anche un passaggio verso il completamento del percorso di valorizzazione del parco archeologico di Brixia, dopo i lavori al Capitolium, al Santuario repubblicano e il nuovo allestimento museale della Vittoria Alata.
La presidente di Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli ha definito il finanziamento il risultato del lavoro portato avanti negli ultimi anni insieme al Comune, sottolineando il contributo dello studio Chipperfield alla definizione di una visione complessiva per l’area archeologica.