Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e FranciacortaAmbiente

Tavernola, il versante tiene: «Nessun allarme frana nel lago d’Iseo»

Veronica Massussi
Mentre continuano i monitoraggi costanti sulla montagna, prosegue l’intervento da 16 milioni. Il sindaco: «La situazione è sotto controllo»
Una veduta del monte Saresano, a Tavernola © www.giornaledibrescia.it
Una veduta del monte Saresano, a Tavernola © www.giornaledibrescia.it
AA

La frana che incombe su Tavernola e sul lago d’Iseo è tra le più monitorate d’Italia e d’Europa. Da circa un anno sono in corso i lavori per mitigare il movimento del versante. Il sito del Comune ha pubblicato il 14 gennaio un nuovo report tecnico riferito agli ultimi quattro mesi. Secondo il documento, «il movimento franoso rimane per tutti i settori di riferimento, sia per le mire ottiche che per i punti radar, sottosoglia». Viene quindi confermata la permanenza dello stato definito «bianco».

Il report

Alcune lievi accelerazioni sono comunque emerse: «Complessivamente – si legge ancora – i dati topografici del bimestre sembrerebbero indicare spostamenti in aumento rispetto a quelli riscontrati nel bimestre precedente, soprattutto nel settore 3. Tuttavia l’aumento è in buona parte imputabile a un disturbo di lettura della mira Cambiani, protrattosi tra la seconda metà di agosto e i primi di settembre». Dalle rilevazioni effettuate con altri strumenti, in particolare radar e Gps, non risulta alcuna conferma di tali accelerazioni. A rassicurare i cittadini è anche il sindaco Roberto Martinelli, che conferma come la situazione sia sotto controllo.

Un confronto con la frana di Niscemi, in Sicilia, è stato proposto dall’ex sindaco Joris Pezzotti, tra i primi a segnalare nel 2021 il rischio legato alla montagna che sovrasta il Sebino: «La nostra vicenda tavernolese – ha spiegato – pur diversa per caratteristiche e dimensioni, presenta alcune analogie. Ricordo che il fenomeno si manifestò in tutta la sua pericolosità già nel 1970, ma fu presto dimenticato: si continuò come se nulla fosse, arrivando persino a bombardare la montagna, nonostante lanciasse segnali inequivocabili».

Mitigazione

«Nel febbraio 2021 – ha proseguito Pezzotti – la situazione è tornata d’attualità. Dopo le analisi, il verdetto fu unanime: il Saresano, prima o poi, sarebbe collassato, in toto o in parte. A differenza di Niscemi, nel nostro caso un intervento di mitigazione era possibile. Da quel momento non si è mai smesso di coinvolgere i media e sollecitare Regione e Governo per ottenere i fondi necessari: 16 milioni di euro, che oggi vengono impiegati per mettere in sicurezza il versante».

L’intervento, che interessa un volume instabile stimato in due milioni e mezzo di metri cubi, è articolato in tre fasi: si è iniziato dal piede della frana, seguiranno drenaggi profondi per alleggerire la massa, fino a intervenire sulla fascia sommitale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
frana di Tavernolafrana
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario