Tassa di soggiorno, misura utile o fastidioso balzello? Di’ la tua

Lo scorso anno questo tributo ha generato un gettito complessivo di 16,7 milioni di euro in provincia di Brescia (e oltre 1 miliardo in Italia). Per alcuni è necessaria per sostenere i servizi legati al turismo, per altri troppo cara o da riformare: tu cosa ne pensi?

19 novembre 2026 1 ' di lettura

L'imposta di soggiorno ha generato un gettito di 16,7 milioni di euro nel 2025 in provincia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tassa di soggiornodi' la tua Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...