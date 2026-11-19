Nel 2025 in provincia di Brescia il gettito complessivo dell’imposta di soggiorno ha raggiunto la cifra di 16,7 milioni di euro. In tutta Italia ha invece superato il miliardo. Secondo quanto rilevato da un’analisi del Centro studi Federalberghi e Memotef su dati Siope, a livello nazionale il gettito derivato dai contributi versati da chi pernotta nelle strutture ricettive (alberghiere o extra-alberghiere) ha registrato lo scorso anno un incremento dell’86,8%.
Cifre rilevanti, che riaccendono il dibattito su un tributo controverso. La ragione per cui esiste è sostenere i servizi legati al turismo nelle località più visitate. Molti, però, lamentano come in diverse città la tassa di soggiorno sia diventata troppo cara. E c’è poi chi propone, come Federalberghi, che questa imposta non gravi soltanto sugli alberghi (che la riscuotono per poi versarla ai Comuni), ma su tutte le attività che godono del turismo. Tu che opinione hai a riguardo?