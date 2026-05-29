Tamponamento e code sulla A4 tra Sirmione e Desenzano: 8 feriti

Tamponamento in autostrada lungo la A4 con coinvolte alcune automobili poco prima delle 15.30. Fortunatamente il bilancio dei feriti riferisce solo di ferite lievi a carico di alcuni viaggiatori. I feriti sarebbero otto persone. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Brescia, tra le uscite di Sirmione e Desenzano.
A causa del forte traffico dovuto anche allo sciopero dei mezzi pubblici, le code di veicoli fermi o rallentati sono aumentate, mentre le squadre dei vigili del fuoco intervenivano per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.
Verso Venezia
In direzione opposta, verso Venezia, complice appunto lo sciopero dei mezzi e l’inizio del ponte del lungo del 2 giugno, si registrano rallentamenti da Brescia Ovest fino a Peschiera.