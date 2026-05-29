Tamponamento e code sulla A4 tra Sirmione e Desenzano: 8 feriti

Tamponamento in autostrada lungo la A4 con coinvolte alcune automobili poco prima delle 15.30. Fortunatamente il bilancio dei feriti riferisce solo di ferite lievi a carico di alcuni viaggiatori. I feriti sarebbero otto persone. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Brescia, tra le uscite di Sirmione e Desenzano.