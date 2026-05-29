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Tamponamento e code sulla A4 tra Sirmione e Desenzano: 8 feriti

L'incidente nel primo pomeriggio in direzione Brescia. Traffico in tilt anche a causa dello sciopero dei trasporti: in azione i Vigili del fuoco
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Incidente in A4 all'altezza di Desenzano
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Incidente in A4 all'altezza di Desenzano

Tamponamento in autostrada lungo la A4 con coinvolte alcune automobili poco prima delle 15.30. Fortunatamente il bilancio dei feriti riferisce solo di ferite lievi a carico di alcuni viaggiatori. I feriti sarebbero otto persone. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Brescia, tra le uscite di Sirmione e Desenzano.

A causa del forte traffico dovuto anche allo sciopero dei mezzi pubblici, le code di veicoli fermi o rallentati sono aumentate, mentre le squadre dei vigili del fuoco intervenivano per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

Verso Venezia

In direzione opposta, verso Venezia, complice appunto lo sciopero dei mezzi e l’inizio del ponte del lungo del 2 giugno, si registrano rallentamenti da Brescia Ovest fino a Peschiera.

Code e rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia
Code e rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia

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