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Tamponamento a catena in A4: sei veicoli coinvolti, 14 feriti

L’incidente tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Le code hanno raggiunto i cinque chilometri
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Una coda in A4, foto d'archivio - © Giornale di Brescia
Una coda in A4, foto d'archivio - © Giornale di Brescia

Un tamponamento a catena ha condizionato questa mattina il traffico dell’esodo di fine agosto nel tratto di A4 che attraversa la provincia di Brescia. Attorno alle 11.20 infatti un incidente avvenuto nella corsia di sorpasso tra Brescia Est e Brescia Centro ha coinvolto sei diversi veicoli e ferito, per fortuna tutte in modo lieve, 14 persone.

Per soccorrerle, e rimuovere i veicoli danneggiati, è stato necessario tenere chiusa la terza corsia con inevitabili ripercussioni sul traffico. In direzione Milano si sono formate code che sono arrivate anche a cinque chilometri.   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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