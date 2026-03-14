Taglio degli alberi, il Consorzio Valle Sabbia cerca operai forestali

Con l’arrivo di oltre 900mila euro dalla Regione Lombardia, il Consorzio Forestale Valle Sabbia si prepara a un nuovo salto in avanti. Una buona notizia per il territorio, che vede così crescere il piano di interventi nei propri boschi e, con esso, anche le opportunità di lavoro.

L’ente presieduto da Marco Sangalli amplia infatti di altri 80 ettari il raggio d’azione, portando a più di 30 chilometri quadrati il patrimonio forestale gestito.

Il risultato arriva a soli quattro anni dalla nascita del Consorzio, frutto della collaborazione tra la Comunità Montana di Valle Sabbia e i sette Comuni soci: Bione, Gavardo, Idro, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia e Vestone.

Una realtà giovane, ma già solida, nata con l’obiettivo di garantire una gestione efficiente e continuativa del patrimonio montano, capace di coniugare sicurezza, tutela ambientale e sviluppo locale.

La ricerca

L’aumento delle superfici richiede però di potenziare la struttura operativa: il Consorzio è alla ricerca di 4 o 5 operai forestali a tempo determinato, con esperienza nei lavori di taglio, abbattimento, esbosco e nell’uso di macchine movimento terra. Requisiti apprezzati: attestati professionali, capacità di lavoro in quota, sicurezza e pronto intervento antincendio.

I nuovi fondi regionali finanzieranno interventi nei boschi di Pertica Alta, Bione e Idro, danneggiati dalla tempesta Vaia e dal Bostrico. Non solo ripristino, ma anche manutenzione, prevenzione e miglioramento strutturale del patrimonio forestale.

Un progetto che conferma la visione del Consorzio: gestire il bosco in modo continuo e proattivo, trasformando la cura dell’ambiente in opportunità di lavoro per la valle. Le domande possono essere presentate entro il prossimo 20 aprile sul sito del Consorzio Forestale Valle Sabbia.