Tagliano tubo del gas durante i lavori, spavento al Villaggio Badia

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, al Villaggio Badia, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio. Fortunatamente l’allarme è rientrato subito, e non ci sarebbero feriti, ma per i residenti di via Undicesima sono stati attimi di apprensione a causa di una fuga di gas.

Le cause

Stando alle prime ricostruzioni – sul posto, oltre ai Vigili del fuoco anche la Polizia di Stato – il principio d’incendio sarebbe stato causato durante dei lavori, quando accidentalmente è stato tagliato il tubo del gas con un flessibile.

In breve tempo nel villaggio cittadino sono intervenuti anche automedica e ambulanza in supporto ai Vigili del fuoco. Si attendono i tecnici per ripristinare la situazione.