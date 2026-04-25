Tagliano tubo del gas durante i lavori, spavento al Villaggio Badia
- Fuga di gas e principio di incendio al Villaggio Badia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
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Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, al Villaggio Badia, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio. Fortunatamente l’allarme è rientrato subito, e non ci sarebbero feriti, ma per i residenti di via Undicesima sono stati attimi di apprensione a causa di una fuga di gas.
Le cause
Stando alle prime ricostruzioni – sul posto, oltre ai Vigili del fuoco anche la Polizia di Stato – il principio d’incendio sarebbe stato causato durante dei lavori, quando accidentalmente è stato tagliato il tubo del gas con un flessibile.
In breve tempo nel villaggio cittadino sono intervenuti anche automedica e ambulanza in supporto ai Vigili del fuoco. Si attendono i tecnici per ripristinare la situazione.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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