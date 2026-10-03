Estrae un coltello, ma i passeggeri intervengono: sventata rapina sul bus

Sono stati gli altri passeggeri a sventare un tentativo di rapina a bordo di un bus della linea tra Brescia e Gardone Valtrompia. Sul mezzo, giovedì pomeriggio, un 24enne italiano ha puntato un coltellino ad un passeggero della Guinea chiedendogli denaro. L’intervento degli altri viaggiatori l’ha fatto desistere e decidere di scendere.
Immediatamente dal mezzo è partita una richiesta di intervento raccolta dai carabinieri che, con in mano la descrizione del soggetto, lo hanno intercettato e bloccato poco dopo in viale Europa