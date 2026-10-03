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Estrae un coltello, ma i passeggeri intervengono: sventata rapina sul bus

Il fatto è avvenuto sulla linea Brescia-Gardone Valtrompia, all’altezza di Concesio: i carabinieri, una volta avvisati, hanno rintracciato l’uomo in viale Europa
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Un autobus, foto rappresentativa
Un autobus, foto rappresentativa

Sono stati gli altri passeggeri a sventare un tentativo di rapina a bordo di un bus della linea tra Brescia e Gardone Valtrompia. Sul mezzo, giovedì pomeriggio, un 24enne italiano ha puntato un coltellino ad un passeggero della Guinea chiedendogli denaro. L’intervento degli altri viaggiatori l’ha fatto desistere e decidere di scendere.

Immediatamente dal mezzo è partita una richiesta di intervento raccolta dai carabinieri che, con in mano la descrizione del soggetto, lo hanno intercettato e bloccato poco dopo in viale Europa

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tentata rapinaConcesio
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