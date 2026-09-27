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Sulzano, torna la Sagra del cinghiale: un mese di menù e sapori

Dall’1 al 31 ottobre quattro ristoranti propongono menù dedicati. Dal 23 al 25 la rassegna si sposta in piazza con gli stand gastronomici
Torna l’attesa rassegna enogastronomica
Torna l’attesa rassegna enogastronomica

Costolette, bocconcini e brasato ma anche ragù, salame e speck, il cinghiale può essere degustato in moltissimi modi e differenti ricette che gli chef del lago d’Iseo propongono nella «Sagra del cinghiale» dall’1 al 31 ottobre. Giunta alla ventiduesima edizione, la rassegna gastronomica è organizzata dal comune di Sulzano e coinvolge quattro ristoranti del territorio sulzanese e la Parrocchia per la parte pubblica del «Cinghiale in piazza» il 23, 24 e 25 ottobre visto che il ricavato sarà devoluto ad opere parrocchiali.

A portare in tavola il cinghiale saranno la Trattoria da Fopèla, Nonnanura, Pernice77 e Le tre vele dalla Chica. I menù sono tutti diversi tra loro perché variano a seconda della creatività degli chef ed il costo va dai 30 ai 40 euro a testa, con antipasti, un primo ed un secondo piatto, dolce, vino rosso, acqua e caffè. I ristoranti aderenti manterranno i piatti proposti a base di cinghiale fino al 31 ottobre. È sempre necessaria la prenotazione presso i singoli ristoranti ma per avere una panoramica delle proposte si può visitare il sito www.visitlakeiseo.info/eventi, scrivere a sulzano@visitlakeiseo.info oppure chiamare il numero 030985088. La rassegna si trasferirà in piazza nel weekend del 25 ottobre a bordo lago con stand gastronomici dal venerdì sera.

Sulzano, borgo che si trova tra acqua e collina, tra il lago e il territorio montuoso retrostante, può dedicare una sagra a questo particolare suino selvatico da molti apprezzato e dal altri temuto ed odiato in quanto «quando passano i cinghiali non rimane più nulla sulle colture, vite e olivo in primis e il terreno risulta arato se non distrutto» raccontano gli imprenditori agricoli.

A volte si rende necessario anche l’intervento della forza pubblica quando i cinghiali arrivano nei centri urbani e sono sia dannosi che pericolosi. Una volta catturati però, in tavola danno grandi soddisfazioni poiché la carne è non solo succulenta ma anche povera di grassi e ricca di omega tre. Quindi largo alle ricette dei quattro ristoranti.

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sagra del cinghialeSulzano
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