Sulla rete autostradale veneta previste 24 giornate da bollino rosso

Con 24 giornate da «bollino rosso» per traffico intenso, 29 con «bollino giallo» per traffico sostenuto, entra nel vivo la stagione dell'esodo estivo sulle tratte autostradali venete, specialmente in alcune giornate e in prossimità dei fine settimana. Nei primi cinque mesi di quest'anno, l'analisi dei volumi di traffico registrati sulle competenze di Concessioni Autostradali Venete (Cav) mostra un aumento moderato dei transiti (+0,42%) rispetto allo stesso periodo del 2025, peraltro in gran parte dovuto all'incremento del traffico pesante (+1,38%), che solo in parte interesserà gli spostamenti nei prossimi fine settimana.
Per questo motivo anche quest'anno Cav prevede sulle proprie tratte (A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre e Tangenziale di Mestre con il Raccordo Marco Polo) un esodo ordinato, seppur caratterizzato da giornate con traffico intenso. Nello specifico, condizioni da bollino rosso sono previste in direzione Trieste e del litorale i venerdì di luglio e agosto e i tre sabati prima di Ferragosto (25 luglio, 1 e 8 agosto).
In direzione Milano il bollino rosso marca soprattutto le giornate di rientro: le domeniche di luglio, a partire dal giorno 12 e, dopo Ferragosto, anche i sabati del controesodo. Possibili disagi nei giorni contraddistinti da traffico sostenuto (bollino giallo), in alcune fasce orarie e in particolari condizioni viarie. La società non prevede «bollini neri».
Potenziamento
A fronte di queste previsioni, anche quest'anno Cav ha predisposto il potenziamento dell'organico in servizio e una serie di attività utili a garantire la scorrevolezza del traffico, l'informazione tempestiva all'utenza e la risoluzione rapida delle emergenze. I cantieri di manutenzione programmata in A4 e A57 saranno rimossi, eccetto quelli inamovibili e senza tuttavia ridurre le corsie percorribili.
Il personale verrà dislocato in siti strategici, come le intersezioni A4/A57 e A4/A27, per poter predisporre eventuali deviazioni in caso di incolonnamenti o blocchi. Saranno inoltre presenti presidi fissi con carri attrezzi adibiti al soccorso stradale, leggero e pesante, che stazioneranno al casello di Padova Est ed eventualmente a quello di Spinea. Tutte le 96 porte disponibili ai sette caselli autostradali saranno presidiate e sarà garantita l'apertura di tutte le porte di uscita, complessivamente 59, suddivise in 32 casse automatiche, 24 con telepedaggio e 3 con carte abilitate al pagamento anche in modalità contactless.
Giorni crritici
Nei giorni più critici saranno a disposizione 4 furgoni attrezzati degli ausiliari della viabilità, automezzi per il soccorso stradale, un'ambulanza per il soccorso sanitario, due mezzi attrezzati con segnaletica per il servizio presegnalazione code. In caso di necessità sono disponibili 14.000 bottiglie di acqua minerale refrigerata. Viene inoltre predisposto, con la Croce Rossa di Venezia, un presidio sanitario fisso con ambulanza nell'area di di Arino Est, sulla A4. L'informazione agli utenti in viaggio viene garantita in tempo reale dal Centro Operativo di Cav, attivo 24 ore su 24, attraverso i pannelli a messaggio variabile, webcam, notizie via telefono e collegamenti radiofonici con Isoradio e Radio Padova.
Tutte le informazioni utili sono disponibili in tempo reale anche sul sito www.cavspa.it, nella sezione Infotraffico e sulla app InfoViaggiando, realizzata dalle Società Autostrade Alto Adriatico, Cav e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova. È contattabile anche un call-center, che dalle 7 alle 22 risponde al numero verde gratuito 800.996.099.