Sui cassonetti di Brescia occhi che vedono chi abbandona i rifiuti

Comune di Brescia, A2A e Aprica lanciano una nuova campagna di comunicazione contro l’abbandono dei rifiuti. Protagonista un cassonetto «con gli occhi», che «osserva» i cittadini e li invita a fare la scelta giusta.

Il fenomeno del fuori cassonetto continua a rappresentare, infatti, una criticità per la pulizia e per il decoro della città. Da qui l’esigenza di comunicare a tutti i cittadini in modo chiaro e diretto l’importanza di adottare comportamenti responsabili con la campagna «Io ti vedo», al via da domani. Attraverso l’originale idea di «cassonetti animati» con occhi grandi e vigili, collocati nelle aree strategiche della città, il progetto mira a creare un impatto visivo potente e un rapporto diretto con i cittadini.

Oltre alla personalizzazione fisica dei cassonetti, la campagna «Io ti vedo!» sarà visibile su stampa quotidiana, affissioni, manifesti e cartelloni, siti web, social network e sui canali digitali del Comune di Brescia, di Aprica e di A2A. Due le versioni del cassonetto animato per affissioni, social e digital: sorridente verso chi conferisce correttamente i rifiuti, azionando la calotta; severo e intransigente verso chi li abbandona in strada. La campagna ribadisce inoltre che la tessera per l’apertura della calotta è utilizzabile senza limiti e senza costi aggiuntivi sulla Tari; al contrario, l’abbandono dei sacchetti comporta una sanzione.

L’iniziativa è parte di una strategia più ampia che abbina educazione e sensibilizzazione a misure di controllo. La Polizia Locale, a tal proposito, ha inoltre integrato il Nucleo Antidegrado con nuovi agenti per sanzionare eventuali illeciti.