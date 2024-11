Rimossi i rifiuti e chiuso il parcheggio di via don Vender

Il Comune è intervenuto per risolvere la questione dell’abbandono di rifiuti nel parcheggio retrostante l’ufficio postale di via don Vender. Dopo anni di segnalazioni, interventi della Loggia, Aprica e Polizia Locale, e di concertazione con la proprietà privata dello spazio per giungere a una soluzione definitiva del problema che più volte è stato sollevato dai residenti della zona e dal Consiglio di quartiere di Urago Mella, si è arrivati ora al completo sgombero dello spazio.

La prima segnalazione fu fatta al Comune di Brescia nel 2006 ma, trattandosi di area privata, l’Amministrazione poteva solo intervenire per ripulire e ripristinare lo spazio, senza poter chiudere l’accesso all’area non essendone proprietaria. Ora, dopo la completa rimozione dei rifiuti e di tutto il materiale abbandonato, la proprietà ha provveduto a posizionare new jersey e dissuasori in cemento per impedire l’accesso allo spazio, e presto sarà aggiunto uno sbarramento definitivo.

«Ringrazio il nuovo amministratore di condominio che è finalmente riuscito ad attuare una soluzione speriamo davvero efficace definitiva a un problema che si è trascinato per anni – ha commentato l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi –. Voglio ringraziare anche il Consiglio di quartiere di Urago Mella, sia quello attuale che il precedente, che ha sempre seguito da vicino la questione, così come gli uffici comunali del settore che sono stati da fondamentale supporto per spronare e aiutare la proprietà a giungere ad un intervento definitivo.

Dopo diciotto anni si è riusciti a chiudere, spero definitivamente, questo capitolo, simbolo dell’inciviltà e del mancato rispetto per le persone e i luoghi in cui tutti abitiamo».