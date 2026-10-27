Studio, bandi e lavoro: l’antenna della Valtrompia sintonizzata sull’Europa

La Valtrompia ha un nuovo punto di riferimento per conoscere i bandi europei e le opportunità di studio, formazione, volontariato e mobilità internazionale. Con il protocollo firmato ieri, lunedì 26 ottobre, nella sede della Comunità montana triumplina tra il Gal Valle Trompia «Bee green valley» e il Gal GardaValsabbia, il gruppo valtrumplino diventa una «antenna» territoriale di Europe direct Brescia, un centro che aiuta cittadini, scuole, imprese ed enti locali a conoscere l’Unione europea, le sue politiche e le opportunità e a ottenere finanziamenti e programmi per studiare o fare volontariato all’estero. Fa parte della rete ufficiale di informazione della Commissione europea ed è gestito dal Gal GardaValsabbia con la cooperativa sociale Tempo Libero fino al 2030. Ora, grazie all’intesa, anche negli uffici valtrumplini saranno disponibili materiali informativi, mentre sul territorio verranno organizzati incontri con i cittadini e attività nelle scuole.
Cosa prevede
L’accordo prevede almeno un’iniziativa all’anno dedicata all’informazione e al confronto sui temi europei, con la possibilità di coinvolgere associazioni, enti e comunità locali. L’antenna raccoglierà domande, esigenze e proposte provenienti dalla valle, per farle arrivare al centro bresciano.
«Spesso sentiamo parlare di Europa, ma la vediamo come una cosa lontana» osserva la presidente del Gal Valtrompia Rosaria Paterlini, che considera l’intesa «un’occasione per mettere informazioni e strumenti a disposizione di imprese e Amministrazioni locali».
Per la Valsabbia il presidente del Gal, Tiziano Pavoni, ha sottolineato come «non si tratta soltanto di avvicinare l’Europa ai cittadini, bensì anche di dare voce alle idee, ai bisogni e alle progettualità che nascono nelle nostre comunità».
I giovani
Particolare attenzione sarà riservata ai giovani, con incontri sui programmi europei a loro destinati e laboratori di educazione civica nelle scuole superiori.
A seguire le attività saranno Jessica Bosio, animatrice territoriale del Gal Valtrompia, ed Elisabetta Cavagnini per Europe direct. Il centro fornirà materiali aggiornati, formazione e supporto nell’organizzazione delle iniziative, mentre gli uffici triumplini contribuiranno a diffondere le informazioni in valle.
Incontro
Un primo appuntamento è fissato: il 18 novembre alle 10.30 al Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino gli studenti delle superiori potranno assistere a «L’Europa non cade dal cielo», spettacolo sulla nascita e sulla storia dell’Unione, seguito da un dibattito. Ieri erano già 150 gli iscritti.