Studenti giallisti a lezione di arte e storia nel Municipio di Gussago

Hanno regalato un loro libro al sindaco, che ha mostrato la tela di Angelo Inganni custodita nel suo ufficio. Per i giovani la visita è stata un viaggio nel paese dell’Ottocento

Federico Bernardelli Curuz 08 luglio 2026 2 ' di lettura

Studenti gussaghesi autori di un giallo in visita in Municipio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Angelo IngannitelaarteSantissimascuolaGussago Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...