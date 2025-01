Burnout e stress: a Brescia cresce il disagio sul lavoro

La nostra è tra le 10 province d’Italia più esposte. Nel 2024 44.312 dimissioni volontarie, erano 25.753 dieci anni prima

Tra grandi carichi di lavoro, ritmi serrati, straordinari che diventano... ordinari e difficoltà a conciliare gli impegni professionali con la vita privata i bresciani non si stupiscono davanti alle ricerche che vedono gli abitanti della nostra provincia a rischio burnout. Una di queste, realizzata l’anno scorso da Unobravo, piazza Brescia al decimo posto in Italia (davanti ci sono Milano, Roma, Torino, Bologna...) e al quinto in Lombarda per l’alta presenza di persone che dichiarano di avere pr