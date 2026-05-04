Strage, i giudici nella mansarda dei misteri di via Aleardo Aleardi

Nel «fondo cieco» di via Aleardo Aleardi. Per misurare lo spazio nel quale, stando a quanto riferito da Ombretta Giacomazzi, Francesco Delfino ed i suoi uomini incontravano Silvio Ferrari e con lui scambiavano documenti e foto, a partire da quelle che avrebbero documentato gli incontri nel corso dei quali neofascisti veronesi e esponenti dei servizi alimentavano la strategia della tensione. Ci andrà stamattina la Corte d’assise che sta processando Roberto Zorzi per la fase esecutiva della strage di piazza della Loggia.