Strage di piazza Loggia, respinta la richiesta di prescrizione: si procede col processo a Marco Toffaloni

Il tribunale per i minorenni ha respinto le eccezioni sollevate dal suo difensore: il processo a Marco Toffaloni va avanti. Il presidente Federico Allegri e il giudice a latere Alessandra Micucci ritengono che il reato di strage per il quale il neofascista veronese, oggi 66enne e ritenuto esecutore materiale dell’eccidio del 28 maggio di 50 anni fa, è alla sbarra non si può considerare prescritto, nonostante l’ordinamento preveda, per chi era minorenne all’epoca della commissione del delitto, una pena massima di vent’anni.