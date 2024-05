Strage di piazza Loggia, chiesta la prescrizione del reato per Toffaloni

È iniziato con la richiesta del riconoscimento della prescrizione del reato il nuovo processo per la strage di piazza della Loggia davanti al tribunale dei minori di Brescia, dove è imputato Marco Toffaloni, nel 1974 non ancora diciassettenne e ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attentato fascista.

Oggi Toffaloni vive in Svizzera dove ha cambiato nome.

L'imputato è assente come era assente anche in occasione dell'udienza preliminare. I giudici sono in camera di consiglio per le eccezioni della difesa.