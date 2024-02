Strage di piazza Loggia e sicurezza sul lavoro stasera a Messi a fuoco

Gli incidenti sul lavoro e la ricerca di maggiore sicurezza sui cantieri saranno i temi al centro della trasmissione «Messi a fuoco» in onda questa sera alle 20.30 su Teletutto sul canale 16 del digitale terrestre.

In studio, ospiti di Andrea Cittadini, ci saranno Roberto Valentini, presidente dell’Anmil provinciale, l’associazione dei mutilati e invalidi del lavoro, Ibrahim Niane, segretario Fillea Cgil, ed Emanuele Plona, vicepresidente della Scuola Edile bresciana e responsabile sicurezza dell’Ance. Sarà presente anche Claudio Filippa, falegname di 39 anni, vittima di un incidente sul lavoro qualche anno fa.

La seconda parte della trasmissione di Teletutto sarà invece dedicata all’ennesimo processo per la Strage di piazza Loggia. Il 29 febbraio ci sarà l’udienza ma, a causa di una carenza di giudici, incombe il rischio di un rinvio e per questo il Tribunale ha chiesto un immediato incremento di organico. In studio ci sarà Pierpaolo Prati, cronista di giudiziaria del Giornale di Brescia, e in collegamento da Milano Benedetta Tobagi.