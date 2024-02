Strage di piazza Loggia, processo a rischio: Manlio Milani si appella ai politici

«Spero che tutti i parlamentari bresciani si facciano sentire»

2 ' di lettura

Manlio Milani con alcuni avvocati di parte civile - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La notizia di una più che probabile partenza ad ostacoli del processo a carico di Roberto Zorzi per carenza di magistrati preoccupa i famigliari delle vittime della Strage di piazza della Loggia. Manlio Milani, presidente dell’associazione che li unisce tutti, non lo nasconde. «Siamo convinti - ci dice dopo aver appreso delle difficoltà che deve affrontare il dibattimento al suo debutto leggendo l’edizione del Giornale di Brescia in edicola ieri - che sia molto importante che il processo ad uno