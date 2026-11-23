Spray al peperoncino al Lunardi, studenti con bruciore a occhi e gola

L’episodio è avvenuto nell’istituto di via Riccobelli: la Polizia è intervenuta per capire chi e perché abbia azionato una bomboletta per difesa personale

Paolo Bertoli Giornalista 23 novembre 2026

L'Istituto Lunardi di Brescia - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti spray al peperoncinoistituto Lunardi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...