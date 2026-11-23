Nuovo allarme intossicazione in una scuola bresciana. Questa volta è accaduto all’istituto Lunardi di via Riccobelli in città. La Polizia è intervenuta per capire chi e perché abbia spruzzato spray al peperoncino da una bomboletta per difesa personale. Alcuni studenti hanno accusati fastidi agli occhi e alla gola e sono stati visitati dal personale del soccorso sanitario.
Spray al peperoncino al Lunardi, studenti con bruciore a occhi e gola
L’episodio è avvenuto nell’istituto di via Riccobelli: la Polizia è intervenuta per capire chi e perché abbia azionato una bomboletta per difesa personale
L'Istituto Lunardi di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
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