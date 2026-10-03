Spray al peperoncino a scuola: allarme al Cossali di Orzinuovi

Carabinieri, Vigili del fuoco e soccorso sanitario sono intervenuti pochi minuti prima di mezzogiorno. La campanella sarebbe suonata, per tutti, alle 12

Paolo Bertoli, Silvia Pasolini 03 ottobre 2026 1 ' di lettura