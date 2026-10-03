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Spray al peperoncino a scuola: allarme al Cossali di Orzinuovi

Carabinieri, Vigili del fuoco e soccorso sanitario sono intervenuti pochi minuti prima di mezzogiorno. La campanella sarebbe suonata, per tutti, alle 12
Paolo Bertoli, Silvia Pasolini
L'istituto Cossali
L'istituto Cossali

Ricomincia la scuola e, come lo scorso anno, ricominciano gli allarmi per la dispersione di spray urticanti o al peperoncino negli istituti bresciani. Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, la chiamata al numero unico di emergenza è arrivata dal Cossali di Orzinuovi dove, in una classe del primo piano, è stato nebulizzato il contenuto di una bomboletta per difesa personale.

In classe

Proprio in quei frangenti è suonata la campanella e l’istituto si è svuotato mentre alcuni ragazzi di quella classe e due insegnanti si sono fermati per essere visitati dal personale sanitario dato che hanno accusato bruciore alla gola e lacrimazione agli occhi. I carabinieri raccoglieranno le testimonianze del personale presente per risalire alla persona che ha provocato la dispersione e che per questi rischia una denuncia penale per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Per fortuna nessuna delle persone visitate ha dovuto essere trasferita in ospedale. 

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spray al peperoncinospray urticantescuola superioreIstituto CossaliOrzinuovi
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