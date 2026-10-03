Spray al peperoncino a scuola: allarme al Cossali di Orzinuovi

Ricomincia la scuola e, come lo scorso anno, ricominciano gli allarmi per la dispersione di spray urticanti o al peperoncino negli istituti bresciani. Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, la chiamata al numero unico di emergenza è arrivata dal Cossali di Orzinuovi dove, in una classe del primo piano, è stato nebulizzato il contenuto di una bomboletta per difesa personale.
In classe
Proprio in quei frangenti è suonata la campanella e l’istituto si è svuotato mentre alcuni ragazzi di quella classe e due insegnanti si sono fermati per essere visitati dal personale sanitario dato che hanno accusato bruciore alla gola e lacrimazione agli occhi. I carabinieri raccoglieranno le testimonianze del personale presente per risalire alla persona che ha provocato la dispersione e che per questi rischia una denuncia penale per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Per fortuna nessuna delle persone visitate ha dovuto essere trasferita in ospedale.