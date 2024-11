«Sposi in Villa», il matrimonio che piace si ispira anche ad Hollywood

Una vetrina con tutte le novità per il giorno del sì. È tornato l’appuntamento con «Sposi in Villa», l’evento che PNGroup, con il nostro quotidiano in qualità di media partner, organizza a Villa Fenaroli a Rezzato. Dopo il successo della giornata inaugurale, domani la fiera replica e i visitatori potranno visitate gli stand dalle 10 alle 19.

I futuri sposi potranno incontrare i professionisti del settore wedding e scoprire le ultime tendenze sugli abiti da sposa, la location da sogno in cui festeggiare, le fedi nuziali, e le mete per il viaggio di nozze. Per l’abito da sposa, ci dicono da Le spose di Ghelfi, la parola d’ordine, nonostante qualche eccezione, è «semplicità», sia nei modelli che per quanto riguarda i tessuti: i vestiti da sposa lisci infatti sono destinati ad andare per la maggiore, soprattutto i modelli realizzati in pura seta.

Abiti scivolati, con effetto sottoveste, che richiamano l’immagine di una sposa elegante e sofisticata: dallo scollo all’americana alle spalline sottili, l’idea principale è sempre quella di evitare decorazioni eccessive. Un altro grande trend del 2025 vede come protagonisti gli abiti maggiormente aderenti e meno «principeschi». L’obiettivo è dare volume con tessuti e rouches, in modo tale da valorizzare al meglio la silhouette della sposa. Per lo sposo, la scelta può cadere sullo smoking o su un modello alla coreana. «Di moda anche i bustini ricamati, il modello a sirena e lo scivolato con la mantella sopra per la sposa», racconta Roberta Ghelfi.

Intramontabili

Il classico viene prediletto anche per le fedi nuziali: «Anche quest’anno c’è il ritorno dell’oro giallo – spiega Paola Giarin di Giarin Mario Gioielleria –. Passa quindi un po’ di moda il bianco. I ragazzi oggi preferiscono la classicità». E infatti accanto a Paola c’è una giovane coppia che sta provando una fede in oro giallo. Per le location, tra i trend degli ultimi anni, quelle che privilegiano gli spazi naturali e ampi, come parchi, giardini e spiagge.

Richiesti anche ville, casali e castelli: l’ideale per chi non vuole rinunciare ad una scenografia magica per il proprio matrimonio. Il giorno del «sì» resterà poi indelebile grazie ai video e alle fotografie che verranno fatte dagli ospiti. Per immortalare al meglio una giornata così speciale però non può mancare un fotografo professionista che sia in grado di catturare l’emozione vissuta, per restituirla anche negli anni a venire a chi sfoglierà l’album o vedrà il filmato delle nozze.

In fiera anche le proposte per chi voglia arrivare in chiesa con un’auto vintage. La gamma di vetture storiche è molto ampia e ce n’è veramente per tutti i gusti. Qualora la scelta ricada su un mezzo di questo tipo, è bene richiedere sempre tutte le informazioni del caso perché non tutti i veicoli d’epoca sono autorizzati a percorrere autostrade e superstrade. E poi ci sono le vetture modello hollywoodiano, che fanno sempre molta scena.

La limousine è sempre di grande effetto, ma se si preferisce qualcosa di più grintoso si può optare per una berlina sportiva. E dopo la cerimonia, è il momento del viaggio di nozze. «Una delle mete più richieste è il Giappone, una soluzione che piace molto e sta prendendo sempre più piede – dice Simona Tessarolo di Oro e Argento viaggi –. Una meta nuova e insolita. Un altro grande classico sono le Maldive, oppure gli abbinati, Dubai e Maldive».