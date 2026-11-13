A Gardone apre lo sportello dei desideri per immaginare il paese del futuro

Come vorrebbero trovare Gardone tra dieci anni, e cosa manca oggi per viverci meglio: da sabato i cittadini avranno un posto dove raccontarlo, fermandosi in biblioteca per un caffè e due parole. Domani alle 10, alla «Carlo Filippini», apre lo «Sportello dei desideri», un punto d’ascolto che resterà attivo due sabati al mese per raccogliere bisogni e proposte. Quanto emergerà dalle conversazioni e dai questionari sarà discusso e restituito pubblicamente alla cittadinanza, anche attraverso laboratori per dare seguito alle idee.
Il progetto
L’inaugurazione, libera e gratuita, sarà già un’occasione per partecipare: nella zona caffè si potrà compilare un questionario oppure affidare un pensiero a una «cartolina dei desideri». Le cartoline rimarranno esposte in un’installazione, così che ciascuno possa leggere anche quelle degli altri. La domanda riguarda ciò che servirebbe nella vita quotidiana di chi abita la città, con l’intento di far nascere occasioni di incontro e collaborazione. Lo sportello è una tappa di «La trama e l’ordito. Un’occasione di ri-generatività», il progetto culturale partecipato ideato dall’architetto Elisa Bigatti, promosso con il gruppo scout Agesci Gardone Val Trompia 1 e accolto dall’Amministrazione Brunori.
Avviato nel dicembre 2025, il percorso ha riunito attorno allo stesso tavolo Comune, scout, cooperativa sociale L’Aquilone, cooperativa Cvl di Lumezzane, Fraternità Impronta, Associazione Carcere e Territorio, Orme e Sentieri e Protezione civile di Gardone. L’obiettivo è costruire una «comunità educante»: partire dagli adulti, dalla loro disponibilità a conoscersi e a collaborare, per rafforzare anche i rapporti tra generazioni.
Cambiamento
A guidare il lavoro è stata una domanda: «Sei a Gardone tra dieci anni: cosa è successo che ha fatto riattivare la comunità?». Un invito a immaginare un cambiamento dal quale sono nati i primi microsondaggi e il questionario rivolto alla popolazione. Nel frattempo il progetto ha incontrato «Il parco al Ccubo», il percorso avviato dal Comune per la rigenerazione sociale del Parco del Mella. I due gruppi hanno cominciato a collaborare e il 24 ottobre hanno presentato alla città il lavoro condiviso, in apertura della settimana del festival «Quantum», dedicato quest’anno alle «Geometrie delle relazioni». Ora il confronto trova una sede stabile. Sabato si comincerà senza palco né un programma rigido, lasciando tempo alle conversazioni: chi passerà potrà fermarsi, raccontare un’esigenza o lasciare una proposta da cui iniziare a lavorare insieme.