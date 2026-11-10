Sportelli e non solo a Botticino per ascoltare i bisogni e dare risposte

La prevenzione come filo conduttore, gli sportelli d’ascolto per intercettare bisogni e domande, il gioco come laboratorio. È un percorso articolato in più tappe e servizi quello messo a punto dall’Assessorato alle Politiche sociali e alle Politiche educative e alla Scuola del comune di Botticino, rivolto a tutte le età e tessuto grazie a una rete di collaborazioni e una programmazione congiunta.
Per i giovani
Per quanto riguarda in particolare la fascia più giovane della popolazione, la proposta comprende il potenziamento degli sportelli di ascolto nelle scuole con psicologhe cliniche, che, cercando di mettere in luce anche bisogni specifici, riguardano tanto i plessi dell’Istituto comprensivo quanto le scuole della Fondazione Don Orione. Sono poi in programma momenti ad hoc che passano anche da attività apparentemente ludiche. È il caso, per esempio, delle Escape Room e i gaming lab, che nascono all’interno del Progetto Play3, attivati dalla cooperativa Mago di Oz ets e proposti ad adolescenti e pre adolescenti in orario extrascolastico.
L’obiettivo
«Abbiamo cercato di puntare sulla prevenzione per tutte le età - spiega l’assessora Anna Maria Lonati – evitando una frammentazione di progetti e interventi. Cittadine e cittadini, giovani e non, possono accedere ad attività, laboratori e sportelli gratuitamente e trovarvi professionisti che danno in primis ascolto e conseguentemente informazioni, indicazioni e supporto».
Per genitori e altri utenti
In questa direzione si inseriscono le serate informative per i genitori, lo sportello Gap, sostenuto dai finanziamenti di Ats, e quello di aiuto digitale.
Il primo sportello è di contrasto al Gioco d’azzardo patologico: è aperto una volta al mese per quanti riconoscono di avere un problema, ma anche i famigliari. Il secondo, gestito dalla Fondazione Museke, vuole essere una sorta di guida nel disbrigo di pratiche e operazioni che riguardano la quotidianità ormai di tutti.
Per quanto riguarda il benessere psico-fisico c’è inoltre l’adesione ai percorsi Swing per over65. E, ancora, è in programma lo Sportello Spoke, punto di accesso e di prossimità sul territorio per tutte le dipendenze, in cui poter trovare ascolto, orientamento e supporto professionale. Sul tavolo, infine, ci sono un progetto per i Patti Digitali e azioni complementari su tutto il territorio.
Per ulteriori informazioni. si può consultare il sito www.comune.botticino.bs.it.