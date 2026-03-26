La «Scuola in ascolto» raggiunge ventimila studenti bresciani

Di fronte a episodi come l’aggressione a una docente avvenuta nei giorni scorsi, «è necessario rafforzare ogni strumento di prevenzione e accompagnamento, a partire da un ascolto reale e continuo dei nostri ragazzi». Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, sottolineando come «Regione Lombardia stia investendo in modo significativo sugli sportelli di "Scuola in ascolto", punti di riferimento all’interno degli istituti per intercettare fragilità, bisogni e segnali che non possono essere ignorati».

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Nel Bresciano

Nel Bresciano il progetto coinvolge otto reti territoriali - quattro nell’ambito statale, due paritarie e due legate ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) – e ha portato alla contrattualizzazione di 75 professionisti, tra cui 56 psicologi e 22 pedagogisti. Le istituzioni scolastiche interessate sono complessivamente 158, mentre i beneficiari diretti degli interventi, secondo il dato aggiornato a dicembre, sono circa ventimila su una popolazione di 62mila studenti appartenenti alle scuole inserite nelle reti.

Per il triennio, il finanziamento complessivo destinato al territorio bresciano ammonta a 535mila euro, cifra che comprende anche un contributo aggiuntivo di 33mila euro assegnato per l’anno scolastico 2025-2026 con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le attività. Il bilancio, infatti, è positivo: «I dati che emergono da questi servizi – aggiunge l’assessore – ci stanno offrendo una traccia chiara su cui orientare le nostre politiche: c’è una crescente domanda di ascolto, di supporto e di presenza da parte degli adulti di riferimento. È su questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare, rafforzando il ruolo della scuola come luogo di relazione, attenzione e cura». Il progetto, ricordiamo, nasce da una consapevolezza: «Viviamo in un tempo in cui la scuola è chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse – evidenzia Tironi –. Cresce il disagio emotivo, aumentano le fragilità relazionali, emergono nuove forme di difficoltà legate all’ansia, alla gestione delle emozioni, ai rapporti tra pari e con le famiglie. Accanto a questo, assistiamo a fenomeni come bullismo, isolamento, difficoltà di orientamento e smarrimento rispetto al proprio futuro. Di fronte a tutto questo, la risposta non può essere solo organizzativa o normativa. Deve essere prima di tutto educativa e relazionale. Ecco – spiega – perché ho fortemente voluto "Scuola in ascolto": un modello concreto, un’iniziativa che non si limita ad aggiungere un servizio, ma introduce un cambio di paradigma: mettere davvero al centro i nostri studenti, attraverso strumenti concreti».

A cosa punta

Nel dettaglio, l’obiettivo del progetto regionale è promuovere il benessere all’interno del sistema educativo e prevenire situazioni di disagio, emarginazione e abbandono scolastico. Le attività previste si integrano e si coordinano con altri interventi già attivi sul territorio e si rivolgono a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico. Complessivamente, in Lombardia le reti scolastiche coinvolte sono 52, per una platea di circa 600mila studenti iscritti. I professionisti impegnati sono 417, mentre i colloqui individuali svolti hanno raggiunto quota 9.155. La dotazione finanziaria ammonta a 1.246.000 euro l’anno. Tra le principali sfide per il futuro figurano il consolidamento delle reti già costituite, il mantenimento della centralità degli sportelli individuali, l’incremento delle risorse rispetto al triennio precedente e una maggiore integrazione tra i servizi che operano nella scuola e quelli presenti sul territorio.