Dal pilates al karate: a Cellatica un mese di attività sotto il cielo d’estate

C’è chi preferisce una camminata al fresco del mattino, chi non rinuncia a yoga e pilates, chi sceglie il karate o la boxe e chi vuole semplicemente trascorrere un’ora all’aria aperta facendo movimento in compagnia . A Cellatica , per quasi un mese, ci sarà spazio per tutti e per tutte le età. Da domani, lunedì 8 giugno, a venerdì 3 luglio torna infatti «Sport al parco» , una delle iniziative più apprezzate dell’estate cellatichese a cura dall’ente locale e delle associazioni sportive. I prati e gli spazi verdi del paese si trasformeranno ancora una volta in palestre a cielo aperto , animate ogni giorno da corsi, allenamenti e attività dedicate a tutte le età.

Ce n’è per tutti i gusti: si passa dalla ginnastica dolce all’allenamento funzionale, dal pilates alla capoeira, dalla ritmica al karate, senza dimenticare yoga, boxe, minitrial, le immancabili camminate di gruppo e tanto altro. Le attività si svolgeranno tra il Parco Folonari, il Parco Fantasina e il Parco Aldo Moro, grazie alla collaborazione di numerose associazioni sportive .

«Anche quest’anno proponiamo un’edizione davvero molto ricca – spiega l’assessore Roberta Saleri –. Partiamo dalle associazioni del territorio, che rappresentano il cuore dell’iniziativa, ma abbiamo coinvolto anche realtà provenienti da altri Comuni bresciani che mettono a disposizione esperienza e competenze in discipline che oggi a Cellatica non sono ancora presenti».

Attività nel verde sui tappetini

Un aspetto che, anno dopo anno, sta producendo effetti concreti: «Alcune associazioni – prosegue Saleri – dopo aver conosciuto la nostra realtà attraverso Sport al parco ci hanno chiesto di poter collaborare stabilmente con il paese e di utilizzare le nostre strutture per promuovere nuove attività sportive».

Socialità e benessere

Dietro l’iniziativa c’è una filosofia semplice ma efficace: portare le persone fuori casa, favorire il movimento e creare occasioni di incontro. «È un progetto che richiede risorse limitate ma restituisce moltissimo in termini di socialità e benessere psicofisico. Vedere i parchi riempirsi di persone che fanno sport insieme è sempre una grande soddisfazione. Per questo crediamo sia un’attività da sostenere e far crescere».

Da non perdere

Novità di questa edizione saranno anche due appuntamenti speciali dedicati ai più giovani. Venerdì 12 giugno la piastra sportiva del Parco Aldo Moro ospiterà il torneo di calcio organizzato dall’Asd Stella del mattino dell’oratorio, mentre venerdì 3 luglio, a chiudere la manifestazione, sarà la volta del torneo di basket promosso dai ragazzi di Cellatica.