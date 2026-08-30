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Sparatoria al rave in Svizzera, morta una 22enne italiana

La giovane è morta sul posto dopo gli spari esplosi nella notte ad Aarau. Cinque i feriti, alcuni gravi. La Farnesina segue il caso mentre prosegue la caccia agli autori
epa13199960 Armed police officers patrol near the Schachen horse racing track following a shooting, in Aarau, Switzerland, 30 August 2026. One person was killed and five others were injured in an overnight shooting during a rave event near the horse racing track in Aarau's Schachen district, according to the local police. EPA/MICHAEL BUHOLZER
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Spari a rave in Svizzera, una vittima italiana: indaga la polizia

È italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella notte tra sabato e domenica nella sparatoria avvenuta durante un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera. A confermarlo sono fonti informate. L’Unità di Crisi della Farnesina sta seguendo il caso insieme all’ambasciata italiana a Berna e al consolato generale a Basilea.

La giovane è morta sul posto a causa delle ferite riportate. Altre cinque persone sono rimaste ferite: quattro uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 24 e i 27 anni, ricoverati in ospedale con lesioni di diversa gravità, alcune delle quali gravi. Tutte le vittime risultano domiciliate in Svizzera.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 2.30 nell’area dell’ippodromo di Schachen, dove era in corso l’«Aarau Rave VOL. 7», evento di musica techno che poteva accogliere fino a circa 3.500 persone. Non è ancora chiaro quante fossero presenti al momento degli spari.

Subito dopo l’allarme è scattata una vasta operazione di polizia. Le forze dell’ordine stanno cercando l’autore o gli autori della sparatoria, che al momento non sono stati identificati. Nelle ricerche è stato impiegato anche un elicottero Super Puma dell’esercito svizzero e alle operazioni partecipa anche la polizia tedesca.

Restano da chiarire sia il movente sia l’esatta dinamica dell’accaduto. La polizia cantonale di Argovia ha aperto un’indagine e ha invitato chiunque fosse presente all’evento e abbia realizzato video o fotografie a metterli a disposizione degli investigatori.

Nelle ore successive alla sparatoria sui social sono comparse numerose testimonianze di partecipanti e artisti presenti al rave. Molti hanno raccontato lo shock per quanto accaduto; diversi messaggi parlano della perdita di un’«amica», facendo ipotizzare che la 22enne potesse essere vicina all’ambiente degli organizzatori o degli artisti. Al momento, però, non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulla sua identità.

La zona dell’ippodromo è rimasta a lungo presidiata mentre prosegue la caccia ai responsabili.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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