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Spari vicino a un rave in Svizzera: «Diverse vittime»

Secondo il quotidiano svizzero Blick, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino, ai margini dell'«Aarauer Rave», una festa techno annuale che ha riunito circa 3.500 persone all'ippodromo
La polizia sul luogo della sparatoria - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La polizia sul luogo della sparatoria - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Diversi colpi d'arma da fuoco hanno provocato «diverse vittime» nella notte ad Aarau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo, in prossimità di un rave party. Lo ha riferito la polizia cantonale. «Aarau: spari notturni durante un evento a Schachen. Diverse vittime. Massiccio intervento della polizia in corso. Restate lontani dalla zona», ha scritto la polizia su X, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo il quotidiano svizzero Blick, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino, ai margini dell'«Aarauer Rave», una festa techno annuale che ha riunito circa 3.500 persone all'ippodromo di Aarau. 

L'incidente sarebbe avvenuto all'ippodromo, ha dichiarato a Blick Vanessa Rumpold, portavoce della polizia. Al momento, ha aggiunto, la polizia può confermare che «diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi all'interno di un gruppo numeroso di persone». Secondo il giornale, un testimone ha riferito di aver sentito «colpi d'arma da fuoco a raffica».

La polizia ha avviato una massiccia operazione nella zona e, secondo la stampa locale, l'intervento potrebbe indicare che i sospetti siano ancora ricercati. 

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