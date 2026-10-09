Spaccio in Valcamonica, 14 condanne per oltre 60 anni di carcere

Quattordici condanne per 61 anni e 10 mesi di carcere complessivi ai componenti di una rete di spaccio di cocaina e hashish in Valle Camonica. Si tratta del bilancio del processo con rito abbreviato nato dall’operazione «Hotel Terme», condotta dai Carabinieri della Compagnia di Breno e coordinata dalla Procura di Brescia e dalla Direzione distrettuale antimafia.
L’inchiesta
Il Gup del Tribunale di Brescia ha condannato 14 imputati, di nazionalità tunisina, a pene tra i due e gli undici anni di reclusione. Per altri due imputati è stato invece disposto il rinvio a giudizio. L'inchiesta si è sviluppata tra dicembre 2022 e gennaio 2024: era partita da numerosi episodi di violenza che avevano provocato allarme a Darfo, tra accoltellamenti e rapine a mano armata.
Secondo la ricostruzione investigativa, nella zona operavano due gruppi criminali che collaboravano per rifornirsi di droga, ma si scontravano per il controllo della piazza di spaccio. Il quartier generale si trovava nell’ex Hotel Terme, una struttura abbandonata trasformata in base per nascondere, confezionare e vendere gli stupefacenti. Le indagini, supportate dalle intercettazioni, hanno documentato un traffico di cocaina e hashish con migliaia di cessioni a clienti abituali.