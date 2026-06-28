Spaccio di droga in Valsabbia, due arresti dopo mesi di indagini

È finita con l’arresto di due persone, accusate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la lunga attività investigativa condotta dagli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia, coordinati dal comandante Fabio Vallini.
Le indagini
Le indagini hanno interessato l’intero territorio valsabbino e si sono concluse venerdì a Barghe, dove i due sono stati fermati e trovati in possesso di cocaina. «Erano osservati da parecchio tempo – spiega il Comandante Fabio Vallini –. Si trattava di persone che gravitavano e spacciavano nei territori di Villanuova sul Clisi, Roè Volciano, Gavardo, Prevalle e anche in comuni limitrofi. Questo continuo via vai non è passato inosservato».
Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno raccolto numerosi elementi che hanno permesso di individuare anche la base logistica utilizzata dai due. «Abbiamo scoperto che avevano una casa in un paese dell'Alta Valle Sabbia – aggiunge Vallini –. Da lì partivano la mattina o nel tardo pomeriggio per raggiungere le varie zone dove effettuavano l'attività di spaccio».
Sono ora in corso ulteriori approfondimenti sulla posizione dell'immobile. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, l’abitazione era stata messa a disposizione dal proprietario, ma senza alcun titolo abitativo. «Ora bisogna chiarire a quale titolo occupassero l’abitazione – precisa il Comandante –. Non risultavano esserci né un contratto né altra documentazione che ne regolasse l'utilizzo». I due sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria e, nelle ore successive, il giudice ha convalidato l’arresto.