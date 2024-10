Spaccio di cocaina nel Bresciano: condanne totali per 27 anni

Il tribunale di Brescia ha condannato ad un totale di quasi 27 anni di reclusione, con pene tra gli 8 mesi e i 6 anni e 6 mesi, un gruppo di trafficanti e spacciatori italiani e albanesi che piazzavano dosi di cocaina, buste da 0,4 grammi a 40 euro ciascuna, tra Bedizzole, Calcinato, Rezzato e Mazzano. Nel processo, celebrato in abbreviato, non è stato riconosciuto il reato associativo che invece la procura aveva ipotizzato chiedendo pene tra gli 8 e i 15 anni per i principali promotori dell'attività.

L'indagine era stata condotta dai carabinieri di Brescia che, nell'estate del 2019, aveva avuto notizia di un fiorente giro di spaccio, anche con consegna delle dosi a domicilio, messa in atto da un gruppo di pregiudicati albanesi che poteva contare su costanti rifornimenti. I militari avevano quindi seguito le vetture dei corrieri e intercettato le telefonate tra i membri del gruppo, ricostruendo la rete dello spaccio e chiedendo e ottenendo misure cautelari per una quindicina di persone.

Il 51enne albanese, ritenuto il personaggio di spicco del gruppo, Dritan Kameri è stato condannato a 6 anni e 6 mesi mentre 4 anni e 8 mesi sono stati dati alla donna rumena di 34 anni Ana Maria Matrescu, che riceveva gli ordini e consegnava le dosi. Pene più lievi per gli altri pusher del gruppo.