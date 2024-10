Giro di vite contro lo spaccio: due arresti a Brescia e Isorella

Giro di vite contro lo spaccio di droga in città e in provincia: a Brescia la Polizia locale ha arrestato un 37enne con precedenti, beccato a vendere alcune dosi di cocaina e hashish, mentre a Isorella i carabinieri hanno arrestato un 25enne, che in casa nascondeva più di 60 grammi di «fumo».

L’arresto in città

Gli agenti della Locale ieri sono intervenuti per un controllo tra via Milano e via Nicolini, a seguito delle solite segnalazioni di commercianti e residenti della zona. Dopo aver monitorato i movimenti del 37enne, tunisino irregolare sul territorio nazionale, sono entrati in azione. L’uomo aveva ceduto una dose di cocaina e una di hashish a due diversi clienti e in una lattina di Coca Cola aveva nascosto 4 grammi di eroina. Questa mattina è stato portato in Tribunale per la direttissima: l’uomo ha patteggiato una pena di 6 mesi, pena sospesa.

A Isorella

A Isorella, invece, i Carabinieri, dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno proceduto al controllo dell’abitazione di un ragazzo del paese, senza precedenti: in casa, oltre alla droga, aveva anche un bilancino di precisione.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto, ma non ha disposto misure per il 25enne in attesa della sentenza.