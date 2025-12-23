Giornale di Brescia
Oltre tre kg di droga nascosti tra Montichiari e Lonato: arrestato

Luca Chiarini
La Polizia locale, col supporto dei carabinieri, ha recuperato cocaina e hashish in un garage e in una cantina utilizzati dal ventunenne, che ora si trova in carcere
La droga e i contanti sequestrati
Nascondeva oltre tre chilogrammi di droga destinati allo spaccio: la Polizia locale di Montichiari, con il supporto dei carabinieri, ha arrestato un ventunenne incensurato nel Comune della Bassa.

L’attività di indagine ha consentito agli agenti di recuperare circa 200 grammi di droga all’interno di un garage, nascosti nell’auto di un amico dell’arrestato. Il giovane utilizzava inoltre una cantina per lo stoccaggio a Lonato, all’insaputa del proprietario, nella quale sono stati ritrovati tre chilogrammi di cocaina e hashish, insieme a un bilancino di precisione e a del materiale usato per il confezionamento della droga.

L’arresto è stato convalidato dal gip, che ha disposto nei confronti del ventunenne la misura della custodia cautelare in carcere. «L’intervento ha permesso di stroncare un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio che, visto il considerevole quantitativo, era destinata al consumo durante le festività natalizie», ha spiegato il comandante della Polizia locale di Montichiari Cristian Leali.

spacciodrogaarrestatococainahashishLonato del GardaMontichiari
