Per beccarlo mentre cedeva una dose di cocaina a uno dei suoi clienti è stato necessario monitorarlo con attenzione. Perché gli agenti della Polizia locale di Brescia cercavano in modo particolare di capire quali fossero i suoi «nascondigli», le sue «strade». E così hanno fatto, attraverso una mirata attività investigativa. In manette è finito un uomo di 59 anni di Brescia, residente nel quartiere di Chiesanuova: la sua zona.
La Polizia locale ha osservato i suoi movimenti: la mattina spacciava in modo particolare nella zona fuori casa, il pomeriggio faceva il giro dei bar del quartiere in auto. Il blitz è scattato ieri, giovedì 26 novembre, quando gli investigatori lo hanno sorpreso a passare velocemente una dose di cocaina a uno dei suoi clienti più «affezionati», che vedeva anche tre volte al giorno.
Ma il grosso della droga e del denaro era nascosto tra il garage, l’auto, la cassetta della posta e la cucina: è lì che gli agenti hanno trovato 30 dosi di cocaina e 11mila euro in contanti.
In tribunale
Questa mattina, venerdì 27 novembre, l’uomo è stato portato in tribunale per la direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma in caserma.