Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Spaccata in un negozio di viale Piave: ladri sfondano una vetrina

Paolo Bertoli
L’esercizio commerciale Utech, che vende e ripara cellulari, è chiuso per ferie e il proprietario è all’estero. Il colpo nella notte
  • La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave
    La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave
    La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave
    La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave
    La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave
    La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave
    La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave
    La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave
    La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Avrà una amara sorpresa il titolare del negozio Utech di viale Piave 179 in città quando, a fine mese, rientrerà dalle vacanze all’estero. Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrina laterale, divelto la saracinesca e si sono fatti strada all’interno del negozio che si occupa di riparazione e vendita di cellulare e tablet.

Indagine

Il furto, secondo le testimonianze dei residenti che hanno sentito il rumore di vetri in frantumi, sarebbe avvenuto attorno alle 2.30 ma non è ancora chiaro cosa i ladri siano riusciti a portare via. Solo nelle prossime ore si potrà avere una precisa stima del bottino. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
spaccatanegozioviale PiaveBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario