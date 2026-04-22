Spaccata in un negozio di viale Piave: ladri sfondano una vetrina
- La spaccata nel negozio di telefonia di viale Piave - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
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Avrà una amara sorpresa il titolare del negozio Utech di viale Piave 179 in città quando, a fine mese, rientrerà dalle vacanze all’estero. Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrina laterale, divelto la saracinesca e si sono fatti strada all’interno del negozio che si occupa di riparazione e vendita di cellulare e tablet.
Indagine
Il furto, secondo le testimonianze dei residenti che hanno sentito il rumore di vetri in frantumi, sarebbe avvenuto attorno alle 2.30 ma non è ancora chiaro cosa i ladri siano riusciti a portare via. Solo nelle prossime ore si potrà avere una precisa stima del bottino.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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