Spaccata in un negozio di viale Piave: ladri sfondano una vetrina

Avrà una amara sorpresa il titolare del negozio Utech di viale Piave 179 in città quando, a fine mese, rientrerà dalle vacanze all’estero. Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrina laterale, divelto la saracinesca e si sono fatti strada all’interno del negozio che si occupa di riparazione e vendita di cellulare e tablet.

Indagine

Il furto, secondo le testimonianze dei residenti che hanno sentito il rumore di vetri in frantumi, sarebbe avvenuto attorno alle 2.30 ma non è ancora chiaro cosa i ladri siano riusciti a portare via. Solo nelle prossime ore si potrà avere una precisa stima del bottino.