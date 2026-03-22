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Furto alla Poke House di corso Zanardelli: indagini in corso

Roberto Manieri
Sulle vetrine non ci sono segni evidenti di spaccata o di effrazione e al momento non sarebbe stata stabilita l'entità del danno
La Polizia alla Poke House di corso Zanardelli - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
La Polizia alla Poke House di corso Zanardelli - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
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Furto in pieno centro al negozio «Poke House» di Corso Zanardelli. Sul posto per stabilire dinamica e modalità di azione dei ladri due pattuglie della Polizia di Stato della Questura di Brescia.

Al momento non sarebbe stata stabilita l'entità del danno e di quanto portato via dai malviventi nella notte.

Sulle vetrine non ci sono segni evidenti di spaccata o di effrazione. Gli agenti stanno procedendo alla verifica degli elementi che emergono dall'incursione dei ladri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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