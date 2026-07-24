Sp Iseo-Sarnico, rotatoria e marciapiede nuovi per aumentare la sicurezza

Qualche volta percorrendo in bicicletta la provinciale che attraversa Clusane – via Risorgimento – capita di sentirsi insicuri, sia per la mancanza di alcuni tratti di marciapiede, sia perché nonostante la presenza di due semafori la auto in transito si avvicinano al centro a velocità più sostenute di quanto ci si aspetterebbe.
Le criticità
Il problema non è di poco conto perché la provinciale XII Iseo-Sarnico, soprattutto in estate, è frequentata da centinaia di ciclisti, principalmente europei del Nord, che amano le due ruote e si spostano in quel modo anche quando sono in Italia (nei loro Paesi addirittura anche in inverno).
La condizione di via Risorgimento, in particolare il chilometro che va dall’intersezione con via Carlo Lanza al confine con Paratico, è all’attenzione del Comune di Iseo e della Provincia di Brescia con un progetto già da qualche anno, ma per ragioni pratiche di non facile concretizzazione, come l’interessamento di alcuni tratti di aree private da espropriare, quel primo piano di lavoro è stato ritenuto impraticabile e quindi derubricato.
Il progetto
Al suo posto, dopo un’analisi del traffico, l’amministrazione comunale in carica ha redatto un nuovo progetto e lo ha già reso esecutivo. «Al momento – come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Fabio Volpi – resta da fare solo la gara di affidamento dei lavori, mentre i tempi di intervento sono previsti abbastanza rapidi, con partenza in ottobre e fine lavori stimata per febbraio 2027».
Il provvedimento urbanistico destinato a rallentare maggiormente il traffico di auto, moto e mezzi pesanti sarà la nuova rotatoria, da costruire all’altezza di via Lanza, di fronte a ristoranti Le margherite e Da Sandro. La rotatoria sarà sormontabile dai mezzi in transito e avrà dimensioni medio-piccole, con diametro di sei metri. Prima di diventare definitiva sarà posizionata con materiale provvisorio per verificarne effetti e funzionalità.
L’altra costruzione qualificante sarà il nuovo marciapiede, circa 150 metri di corridoio protetto dedicato a chi passerà a piedi, da collocare tra via Del Dossello e il campeggio Belvedere. Il lavoro sarà completato da cinque attraversamenti pedonali, migliorati rialzandoli dalla sede stradale e dotandoli di segnaletica luminosa, e dallo spostamento fuori carreggiata della fermata dei bus, oggi costretti a sostarci in mezzo intralciando lo scorrimento. L’investimento economico in miglior sicurezza per ciclisti, camminatori e per il paese è di 420.000 euro, di cui 270.000 a carico della Provincia e 150.000 del Comune.