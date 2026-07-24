Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Sp Iseo-Sarnico, rotatoria e marciapiede nuovi per aumentare la sicurezza

Un investimento di 420mila euro per un progetto che punta a rallentare il traffico di auto, moto e mezzi pesanti
Flavio Archetti
Il tratto di strada dove sorgerà la rotatoria
Il tratto di strada dove sorgerà la rotatoria

Qualche volta percorrendo in bicicletta la provinciale che attraversa Clusane – via Risorgimento – capita di sentirsi insicuri, sia per la mancanza di alcuni tratti di marciapiede, sia perché nonostante la presenza di due semafori la auto in transito si avvicinano al centro a velocità più sostenute di quanto ci si aspetterebbe.

Le criticità

Il problema non è di poco conto perché la provinciale XII Iseo-Sarnico, soprattutto in estate, è frequentata da centinaia di ciclisti, principalmente europei del Nord, che amano le due ruote e si spostano in quel modo anche quando sono in Italia (nei loro Paesi addirittura anche in inverno).

La condizione di via Risorgimento, in particolare il chilometro che va dall’intersezione con via Carlo Lanza al confine con Paratico, è all’attenzione del Comune di Iseo e della Provincia di Brescia con un progetto già da qualche anno, ma per ragioni pratiche di non facile concretizzazione, come l’interessamento di alcuni tratti di aree private da espropriare, quel primo piano di lavoro è stato ritenuto impraticabile e quindi derubricato.

Il progetto

Al suo posto, dopo un’analisi del traffico, l’amministrazione comunale in carica ha redatto un nuovo progetto e lo ha già reso esecutivo. «Al momento – come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Fabio Volpi – resta da fare solo la gara di affidamento dei lavori, mentre i tempi di intervento sono previsti abbastanza rapidi, con partenza in ottobre e fine lavori stimata per febbraio 2027».

Il provvedimento urbanistico destinato a rallentare maggiormente il traffico di auto, moto e mezzi pesanti sarà la nuova rotatoria, da costruire all’altezza di via Lanza, di fronte a ristoranti Le margherite e Da Sandro. La rotatoria sarà sormontabile dai mezzi in transito e avrà dimensioni medio-piccole, con diametro di sei metri. Prima di diventare definitiva sarà posizionata con materiale provvisorio per verificarne effetti e funzionalità.

L’altra costruzione qualificante sarà il nuovo marciapiede, circa 150 metri di corridoio protetto dedicato a chi passerà a piedi, da collocare tra via Del Dossello e il campeggio Belvedere. Il lavoro sarà completato da cinque attraversamenti pedonali, migliorati rialzandoli dalla sede stradale e dotandoli di segnaletica luminosa, e dallo spostamento fuori carreggiata della fermata dei bus, oggi costretti a sostarci in mezzo intralciando lo scorrimento. L’investimento economico in miglior sicurezza per ciclisti, camminatori e per il paese è di 420.000 euro, di cui 270.000 a carico della Provincia e 150.000 del Comune.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ciclistisicurezza stradalemaxi rotatoriamarciapiedeClusane
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...