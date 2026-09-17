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Sospensione del bollo auto, la nuova misura divide: cosa ne pensate?

Nel 2027 è prevista l’esenzione per un’auto entro gli 80 kW, ma il provvedimento divide chi la ritiene una misura positiva e chi una mossa elettorale che rischia di sottrarre risorse
Automobili in via Corsica, immagine d'archivio - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio
Automobili in via Corsica, immagine d'archivio - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio

Il bollo auto potrebbe cambiare per milioni di automobilisti. Il decreto approvato dal Governo prevede infatti per il 2027 l’esenzione dal pagamento per un veicolo, a determinate condizioni: per le auto a benzina, gasolio o ibride la soglia è fissata a 80 kW, mentre chi non possiede un’automobile che rientra nei requisiti può usufruire dell’agevolazione per un motociclo o un ciclomotore.

La misura è stata accolta favorevolmente dal centrodestra, mentre diversi presidenti di Regione del centrosinistra contestano il meccanismo delle compensazioni e il possibile impatto sui bilanci regionali. Il Governo parla intanto di una successiva abolizione strutturale del tributo. Come valuti questa novità?

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