Sospensione del bollo auto, la nuova misura divide: cosa ne pensate?

Il bollo auto potrebbe cambiare per milioni di automobilisti. Il decreto approvato dal Governo prevede infatti per il 2027 l’esenzione dal pagamento per un veicolo, a determinate condizioni: per le auto a benzina, gasolio o ibride la soglia è fissata a 80 kW, mentre chi non possiede un’automobile che rientra nei requisiti può usufruire dell’agevolazione per un motociclo o un ciclomotore.
La misura è stata accolta favorevolmente dal centrodestra, mentre diversi presidenti di Regione del centrosinistra contestano il meccanismo delle compensazioni e il possibile impatto sui bilanci regionali. Il Governo parla intanto di una successiva abolizione strutturale del tributo. Come valuti questa novità?