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Bollo addio per auto di piccola e media potenza e per tutte le moto

La decisione in Consiglio dei ministri: sospeso per il 2027 per mezzi sotto gli 80 kw. Meloni: «Cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani»
Una strada trafficata
Una strada trafficata

«In Consiglio dei ministri arriva l’abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L’esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli». Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.

Chi è esentato

Sarà sospeso per il 2027 per i veicoli fino a 80 kw.

Per sapere se l’auto rientra nella soglia basta controllare la carta di circolazione: la potenza è indicata in kilowatt alla voce P.2. Se il valore non supera gli 80 kW, pari a circa 109 cavalli, il veicolo potrà beneficiare dell’esenzione. La misura definitiva potrebbe però prevedere ulteriori requisiti.

L’intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. «Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani», commenta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

La reazione

«Si tratta di una misura concreta, destinata ad avere un impatto positivo sul bilancio di tante famiglie – sottolinea Mariastella Gelmini, senatrice bresciana di Noi Moderati –. In una fase segnata dal caro vita, con il prezzo del carburante alle stelle, ridurre il peso della fiscalità significa sostenere il potere d’acquisto di tanti cittadini. È una promessa mantenuta dal governo Meloni. Mentre a sinistra parlano di patrimoniale, il centrodestra abbassa le tasse e Noi Moderati continuerà a lavorare con determinazione per giovani, famiglie e ceto medio».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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