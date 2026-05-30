Sonico, rinasce il sito rupestre del Coren delle Fate

Il Coren de le fate di Sonico, uno dei siti archeologici Unesco meno conosciuti della Valcamonica, ma ricchissimo di fascino, si prepara a una nuova stagione con un’area rinnovata e un calendario di appuntamenti pensato per rilanciarne la bellezza. Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria sul parco, andato in affanno nel marzo 2022 a seguito di un incendio, Comune, Comunità montana e fondazione Valle dei segni ne hanno previsto il rilancio, attraverso il progetto «Il risveglio delle fate», con un ciclo di incontri dedicato al sito per analizzarne curiosità storiche, prospettive di sviluppo e nuovi linguaggi. Il parco ha visto una serie di interventi, eseguiti dal consorzio forestale Alta Valle, tra tagli della vegetazione, sistemazione del percorso a gradoni per raggiungere le rocce incise, miglioramento dell’accesso e gestione forestale, oltre alla più recente pulitura e restauro delle rocce stesse.