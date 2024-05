Soldi per saltare le liste d’attesa, il primario sarà processato in abbreviato a luglio

Sarà processato in abbreviato il prossimo 17 luglio il primario di oculistica dell’ospedale di Esine accusato di avere preteso denaro da decine di pazienti per far saltare loro la coda in lista d’attesa.

Il dottor Giovanni Mazzoli, che è stato sospeso dall’incarico ed è ai domiciliari dalla primavera del 2023, dovrà rispondere di concussione, corruzione e peculato.

Nei mesi scorsi l’oculista ha risarcito tutti i pazienti che, secondo l’accusa, aveva costretto a versare un obolo non dovuto.