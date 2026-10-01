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Soggiornare in un hotel di lusso, cosa ne pensi?

Per alcuni queste strutture sono una parte fondamentale della vacanza stessa, per altri un costo che si può tranquillamente evitare. Altri, infine, vorrebbero soggiornarci almeno una volta, ma non possono permetterselo. Tu tra chi ti collochi?
La camera di un hotel di lusso
La camera di un hotel di lusso

Entro fine anno in centro a Brescia aprirà un nuovo hotel di lusso: all’angolo tra contrada Cavalletto e Tresanda del Sale, nel palazzo ristrutturato dell’ex sede per i mercati esteri del Banco di Brescia. Sarà un albergo di categoria quattro stelle superior della catena Lvg Hotel Collection, che possiede già ventiquattro strutture nel resto d’Italia.

In generale, il quattro stelle «superior» è un hotel che, oltre ai requisiti per le quattro stelle, offre ulteriori comfort come, per esempio, camere spaziose, ristorante, centri benessere. Non tutti possono permettere di soggiornare in strutture di questo tipo, né tutti, in fondo, lo ritengono necessario per godere appieno di una vacanza. Per altri, invece, proprio il soggiorno in alberghi dotati di quasi ogni comfort è l’essenza della vacanza stessa, finalizzata al riposo e al relax. Tu che opinione hai?

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