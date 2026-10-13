Funivia Boario Borno, prestito da 1,2 milioni per il futuro degli impianti

Un nuovo prestito obbligazionario da 1,2 milioni di euro per finanziare gli investimenti futuri e coinvolgere ancora una volta soci e appassionati nello sviluppo del comprensorio sciistico. La società Funivia Boario Borno rilancia la raccolta di capitali attraverso un’operazione decennale che garantirà ai sottoscrittori anche vantaggi sugli skipass.
Il via alle adesioni è fissato per venerdì, con possibilità di sottoscrivere fino al 31 marzo 2027. Il nuovo prestito, approvato venerdì scorso dall’assemblea straordinaria dei soci, durerà sino al 31 ottobre 2036. Saranno emesse al massimo 1.200 obbligazioni da mille euro ciascuna, con un interesse annuo lordo del 3%, riconosciuto attraverso voucher utilizzabili nel comprensorio. Gli obbligazionisti potranno inoltre acquistare uno skipass stagionale oppure fino a dieci giornalieri all’anno con lo sconto del 50%.
La nuova formula
La novità più significativa riguarda la formula scelta: diversamente dal prestito del 2016, in scadenza il 20 ottobre e del valore di 397mila euro, quello nuovo sarà infatti un «convertendo». Ovvero alla scadenza le obbligazioni saranno trasformate obbligatoriamente in azioni della società, con un rapporto di 500 azioni per ogni titolo da mille euro. I sottoscrittori diventeranno quindi azionisti della Boario Borno. La precedenza nell’adesione spetterà agli attuali soci, mentre eventuali titoli rimasti disponibili potranno essere assegnati ad altri interessati.
L’operazione arriva in un momento particolarmente favorevole per la società, come emerso dall’assemblea, dedicata anche all’approvazione del bilancio. «È un bilancio record, mai raggiunto prima – ha detto il presidente Alberto Miglietta –. L’utile è passato dai 56mila euro dell’esercizio precedente a 113mila, mentre il valore della produzione ha toccato 2,43 milioni, contro i 2,27 già da primato dell’anno passato. Circa 600mila euro sono destinati al personale, a conferma del peso economico, sociale e occupazionale della società sul territorio». Soddisfatto anche il consigliere delegato Demis Zendra: le presenze sono cresciute del 12 %, raggiungendo quota 80mila.
Intanto proseguono i lavori della nuova cabinovia: nei giorni scorsi è stato demolito l’arrivo della vecchia seggiovia biposto, ormai dismessa, mentre sono iniziate le opere per la stazione intermedia del nuovo impianto. E per la prossima stagione è annunciata una novità assoluta, con due giornate di gare internazionali Fis a metà febbraio.