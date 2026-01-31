Giornale di Brescia
﻿CronacaValsabbia

Slavina a Bagolino travolge 15 persone: un solo ferito lieve

Paolo Bertoli
La valanga si è staccata a quota 1900 sul Monte Misa: sul posto elicotteri del 118 e della Guardia di Finanza oltre alle squadre di terra del Soccorso Alpino
Neve in montagna - Foto simbolica
Seconda slavina in poche ore sui monti del bresciano. Per fortuna anche in questo caso non ci sono state gravi conseguenze per le persone. La valanga si è staccata a quota 1900 sul monte Misma, in territorio di Bagolino.

Quindici le persone che sono state coinvolte, per fortuna una sola ha riportato lesioni che sono definite lievi da chi è intervenuto. Sul posto elicotteri del 118 e della Guardia di Finanza oltre alle squadre di terra del Soccorso Alpino per mettere in sicurezza tutta la zona e prestare assistenza alle persone per fortuna rimaste illese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
slavinavalangaBagolino
