Slavina a Bagolino travolge 15 persone: un solo ferito lieve

Seconda slavina in poche ore sui monti del bresciano. Per fortuna anche in questo caso non ci sono state gravi conseguenze per le persone. La valanga si è staccata a quota 1900 sul monte Misma, in territorio di Bagolino.

Quindici le persone che sono state coinvolte, per fortuna una sola ha riportato lesioni che sono definite lievi da chi è intervenuto. Sul posto elicotteri del 118 e della Guardia di Finanza oltre alle squadre di terra del Soccorso Alpino per mettere in sicurezza tutta la zona e prestare assistenza alle persone per fortuna rimaste illese.