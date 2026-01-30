Valanga sul Presena, 8 persone coinvolte: sono tutte in salvo

Attimi di paura oggi sul versante trentino del Presena, in zona Sgualdrina. Otto persone sono state travolte da una slavina di piccole dimensioni. Fortunatamente tutti gli sciatori sono riusciti a mettersi in salvo in modo autonomo.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Le previsioni

«Massima attenzione alla situazione nivometeorologica in atto: a seguito delle recenti precipitazioni di neve in quota, il bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia indica un pericolo valanghe 3 marcato su Retiche, Orobie, Adamello e Prealpi lecchesi; 2 moderato su Prealpi bresciane, bergamasche e comasche». Questo l’avvertimento del Soccorso alpino nel bollettino diffuso già nel pomeriggio di ieri.

«La stabilità dell’intero manto nevoso è precaria a causa della diffusa presenza di insidiosi strati deboli (brine di profondità) specialmente in quota e nelle zone esposte ai quadranti settentrionali. Oltre il limite del bosco e dove le quantità di nuova neve sono maggiori, è prevista la possibilità di valanghe spontanee, principalmente dai pendii ripidi, e il distacco provocato sarà possibile già con debole sovraccarico generando valanghe di medio-grandi dimensioni».

Da sapere

Ricordiamo anche che è obbligatorio avere con sé il kit Aps (dispositivo Artva, pala e sonda) quando si frequentano ambienti innevati, fuori pista. Per maggiori informazioni, consultate il sito sicurinmontagna.it, campagna permanente del Cnsas - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per muoversi in sicurezza in montagna, anche d’inverno.