Valanga sul Presena, 8 persone coinvolte: sono tutte in salvo

Gli sciatori sono riusciti a mettersi in salvo in modo autonomo: sul posto è intervenuto comunque il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza
I soccorritori nella zona Sgualdrina © www.giornaledibrescia.it
Attimi di paura oggi sul versante trentino del Presena, in zona Sgualdrina. Otto persone sono state travolte da una slavina di piccole dimensioni. Fortunatamente tutti gli sciatori sono riusciti a mettersi in salvo in modo autonomo. 

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Le previsioni

«Massima attenzione alla situazione nivometeorologica in atto: a seguito delle recenti precipitazioni di neve in quota, il bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia indica un pericolo valanghe 3 marcato su Retiche, Orobie, Adamello e Prealpi lecchesi; 2 moderato su Prealpi bresciane, bergamasche e comasche». Questo l’avvertimento del Soccorso alpino nel bollettino diffuso già nel pomeriggio di ieri.
«La stabilità dell’intero manto nevoso è precaria a causa della diffusa presenza di insidiosi strati deboli (brine di profondità) specialmente in quota e nelle zone esposte ai quadranti settentrionali. Oltre il limite del bosco e dove le quantità di nuova neve sono maggiori, è prevista la possibilità di valanghe spontanee, principalmente dai pendii ripidi, e il distacco provocato sarà possibile già con debole sovraccarico generando valanghe di medio-grandi dimensioni».

Da sapere

Ricordiamo anche che è obbligatorio avere con sé il kit Aps (dispositivo Artva, pala e sonda) quando si frequentano ambienti innevati, fuori pista. Per maggiori informazioni, consultate il sito sicurinmontagna.it, campagna permanente del Cnsas - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per muoversi in sicurezza in montagna, anche d’inverno.

valangaslavinaPresena
