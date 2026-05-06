Sirmione, nove imprese lasciano il Consorzio albergatori e ristoranti

È rottura definitiva nel comparto turistico di Sirmione. Nove tra le imprese più rappresentative del territorio hanno esercitato il recesso collettivo dal Consorzio Albergatori e Ristoranti (Cars), denunciando un «insanabile sfasamento tra l’azione dell’ente e le necessità strategiche del borgo». La nota è stata sottoscritta da Hotel Villa Cortine Palace, La Speranzina Restaurant & Relais, Hotel Meridiana, Hotel Serenella, Hotel Eden, Hotel Du Parc, Hotel Catullo, Hotel Villa Paradiso e Tavernetta Maria Callas.