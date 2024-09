Sirmione, ladro di biciclette urta un paletto e chiama l’ambulanza: denunciato

È stato tradito dalla bici che aveva rubato poco prima. Tutto è accaduto qualche sera fa a Sirmione e il protagonista del singolare episodio non è un volto nuovo per gli agenti del comandante Mauro Fezzardi: l’uomo aveva già collezionato altri reati minori, incluso un altro furto di bicicletta.

Il ladro l’altra sera stava pedalando nel buio della notte, in sella a una bici che aveva appena rubato, quando ha urtato un paletto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra rovinosamente. Ha dovuto richiedere l’intervento di un’ambulanza, ma insieme ai soccorritori sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale, che lo hanno subito riconosciuto.

Portato in ospedale per ricevere le cure necessarie, è stato denunciato nuovamente. Nel frattempo, la polizia locale ha condotto le dovute verifiche sulla bicicletta, risalendo al proprietario che aveva già presentato denuncia per il furto. Una volta conclusi gli accertamenti, la bicicletta gli è stata restituita.

Ultimo episodio di una lunga estate: «Siamo stati impegnati su numerosi fonti sia in strada che in acqua, per la sicurezza di tutti – spiega il comandante della Locale Fezzardi –. Un impegno gravoso, ma che ci regala spesso gradite soddisfazioni». Come questo nuovo risultato, accolto favorevolmente dall’assessore alla Sicurezza, Massimo Padovan: «A Sirmione non ci deve essere spazio per i ladri e l’attenzione dei poliziotti della Locale e dei Carabinieri è particolarmente alta nei confronti di questo fenomeno».