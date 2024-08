Tentano di rubare bici elettriche a Sirmione, arrestati

Ladri (mancati) di biciclette a Sirmione. Una pattuglia dei carabinieri ha notato ieri pomeriggio due uomini, poi identificati come pregiudicati di 31 e 41 anni, che stavano armeggiando con il lucchetto di due bici elettriche parcheggiate nella zona turistica della località del basso Garda.

I militari sono intervenuti e hanno scoperto che le bici erano di proprietà di un turista tedesco in vacanza sul Garda e che i due avevano addosso tenaglie e altri arnesi da scasso. Per loro è immediatamente scattato l’arresto in flagranza per tentato furto aggravato. Provvedimento che è poi stato convalidato.